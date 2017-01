Lo que Facebook sabe de ti pero no te cuenta

En una de las consignas más repetida por la compañía desde su nacimiento en 2004, Facebook asegura que «se toma la privacidad de tu información muy en serio». En fechas recientes ha renovado el panel de configuración de seguridad para hacerlo más fácil de usar. Sin embargo, la compañía guarda más información sobre el usuario de la que le deja ver. Y no se trata sólo de qué series o páginas de memes visitas más a menudo. Parte de la información que Facebook no te enseña es sensible, de tipo económico y financiero (por ejemplo, el poder adquisitivo que la compañía cree que tienes), y le ofrece la oportunidad de crear grupos de audiencia discriminados que puede luego ofrecer a quienes se anuncien en su web.

Según un estudio realizado por ProPublica con la ayuda de miles de lectores de todo el mundo, el gigante tecnológico divide a sus usuarios en casi el doble de categorías de las que permite elegir a quienes hacen uso de su sistema de publicidad. La diferencia es importante, del 83,92% según los datos que ha publicado la propia organización. En su análisis del targeting oficial de Facebook descubrió 28.336 categorías distintas. Con los datos obtenidos a través de los lectores, que instalaron para ello una extensión del navegador Google Chrome, el número se disparó hasta los 52.118 atributos que los algoritmos usan para colocarte en un grupo u otro. Estos grupos son los que deciden qué anuncios ves en el sitio web, cómo, cuándo y con qué frecuencia.

Datos bancarios

El gigante californiano no vive sólo de los (muchísimos) datos que el usuario entrega de forma voluntaria, o al menos tácita, mientras usa la plataforma. También compra detallados informes que realizan compañías de minería de datos, que en ocasiones bordean la legalidad, y que se centran en aspectos mucho más mundanos e importantes en lo económico. A Facebook no sólo le interesa tu comportamiento online. De hecho, como ocurre con Google desde su conversión en desproporcionadas centrales de publicidad, los detalles de la vida offline suelen ser mucho más suculentos. Y rentables.

Jeffrey Chester, director ejecutivo del Center for Digital Democracy americano, asegura que la compañía compra datos de alrededor de una docena de empresas diferentes y «no está siendo honesta» con respecto a lo que sabe sobre sus usuarios. ¿Y quiénes son estos «proveedores de datos», según el nombre que les da Facebook? Uno de ellos es Datalogix, por ejemplo, dependiente de Oracle, una de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Datalogix le permite a Facebook acceder a unos 350 tipos distintos de datos sobre los usuarios. Algunos de estos colaboradores aparecen en esta lista.

El problema, como demostró ProPublica en octubre, es que es muy fácil usar esta información para excluir a ciertos grupos sociales por motivos como la raza, la religión o el poder adquisitivo. Facebook aseguró tras la publicación de esta investigación que iba a poner en marcha un sistema que impidiera realizar este tipo de discriminación.

Curiosidades

Los grupos que un anunciante puede elegir como objetivo para su campaña son, por lo general, de tipo pragmático, y la compañía ofrece indicadores que permiten saber a cuánta gente aproximadamente alcanzaría un anuncio. La preocupación de Facebook por las plataformas móviles, por ejemplo, están claras. De entre las 50 categorías más populares, diez de ellas, el 20%, tienen que ver con los smartphones, la aplicación de la compañía para Android, o un grupo especial para aquellas personas que tienen una conexión 4G.

Sin embargo, los atributos ocultos destapados por ProPublica son más interesantes. Facebook guarda información sobre tu opinión política, tu opción sexual o tus hábitos de viaje. Hay dos grupos distintos para quienes hacen más desplazamientos internacionales y quienes permanecen en el país; una información vital para agencias de viajes, por ejemplo. Pero también hay un pequeño cajón —no me pregunten con qué objetivo— para quienes han vuelto de un viaje en las últimas dos semanas.

Algunos de ellos rozan de cerca lo tétrico. Hay un indicador para quienes tienen una relación a distancia. También para madres que dan el pecho en público y para personas que fingen escribir en su teléfono cuando están en una situación incómoda.